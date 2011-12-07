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1150 кубометров мусора убрали в Казани в рамках акции «Неделя леса-2018»

В мероприятиях принимали участие сотрудники лесничеств, работники лесхозов, волонтеры и жители республики.
Активисты очистили лесопарки и лесные территории, примыкающие к населенным пунктам, сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ. Всего собрано и вывезено 1150 кубометров твердых бытовых отходов, сухостоя и поваленных деревьев. 
КВ
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