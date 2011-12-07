В Казани обсудили условия развития цифровой экономики РФ

Перед открытием конференции заместитель премьер-министра РТ - министр образования и науки Рафис Бурганов, министр здравоохранения РТ Марат Садыков, ректор КФУ Ильшат Гафуров, ректор Всероссийского государственного университета юстиции Ольга Александрова, российский педиатр и хирург Леонид Рошаль и студенты вуза возложили цветы к памятнику Г.Р.Державину, установленному в Лядском саду Казани. Гавриил Державин, уроженец села Сокуры Казанской губернии, сыграл заметную роль в истории России. В разные годы он был президентом Коммерц-коллегии, министром юстиции Российской империи, снискал славу на литературном поприще. В нынешнем году исполнилось 275 лет со дня рождения этого государственного деятеля. В роскошно обставленном историческом Императорском зале университета на открытии конференции собрались государственные и общественные деятели, юристы, ученые и студенты. Центральная тема Державинских чтений в этом году - «Информационные технологии в праве и правовые условия развития цифровой экономики России». В приветственном слове ректор ВГУЮ (РПА Минюста России) Ольга Александрова отметила, что культурологическое пространство конференции предоставляет перспективу сотрудничества со многими научными школами мира. Она выразила признательность правительству республики и лично Президенту РТ Рустаму Минниханову за помощь в организации этого мероприятия.Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин в приветственном слове заметил, что Татарстан находится в числе передовых регионов по внедрению достижений цифровой экономики. Так, органы государственной и муниципальной власти уже давно перешли на систему электронного документооборота, что значительно повышает производительность труда и скорость принятия решений. В едином хранилище ежедневно регистрируется около 3 тысяч новых документов и 5 тысяч резолюций.- Казань - город, который Державин считал своей малой родиной. Ежегодно 14 июля, в день рождения Гавриила Романовича, в Казани и других городах республики проходят праздники поэзии, вручается премия, проводятся фестивали, конференции и конкурсы. Казань занимает особое место в истории отечественного правоведения благодаря юридической школе, сформировавшейся в стенах университета. С полным основанием духовным отцом школы можно назвать Гавриила Романовича Державина, - подчеркнул Фарид Мухаметшин.Также с приветственным словом, обозначившим основные направления работы и проблемы, выступили ректор КФУ Ильшат Гафуров, российский педиатр и хирург Леонид Рошаль, митрополит Казанский и Татарстанский владыка Феофан, первый заместитель муфтия РТ Рустем хазрат Валиуллин. С особым теплом вспомнила годы, проведенные в стенах Казанского университета, председатель Научно-исследовательского центра российского права, кавалер ордена Дружбы народов РФ Хуан Даосю.Пленарное заседание завершилось докладами, после чего работа конференции продолжилась в формате круглых столов. Проходила XIV международная научно-практическая конференция «Державинские чтения» 13 - 14 сентября.