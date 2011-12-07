Команда «Дома Роналда Макдоналда» на Казанском марафоне 2020

В этом году Благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда» стал социальным партнером Казанского марафона уже в третий раз. 12 000 бегунов не просто пробегут марафон, а сделают доброе дело, поддержат маленьких пациентов отделения онкогематологии ДРКБ МЗ РТ. Часть средств с проданных слотов будут направлены на содержание бесплатной семейной гостиницы в Казани.

Зарегистрировавшись в Команду Дома Роналда Макдоналда по специальной кнопке, марафонцы станут участниками благотворительной акции и все средства с покупки слота пойдут на развитие проекта. За «Дом Роналда Макдоналда» пробежит команда из 300 человек.

«Дом Роналда Макдоналда» — это бесплатная семейная гостиница для семей, чьи дети проходят длительное лечение в Детской Республиканской клинической больнице МЗ РТ. Благодаря этому проекту дети могут не разлучаться со своими близкими во время длительного лечения, и жить в комфортных условиях на территории больницы. С момента открытия более 10 800 родителей и детей со всей Республики Татарстан воспользовались гостеприимством «Дома Роналда Макдоналда».

Узнать подробности и зарегистрироваться на Казанский марафон можно на сайте: http://kazanmarathon.org/. Регистрация открыта до 24 сентября.