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Парламент РТ утвердил кандидатуры на должность премьер-министра РТ и его замов

Пост премьер-министра РТ продолжит занимать Алексей Песошин.

Госсовет РТ утвердил Алексея Песошина на пост премьер-министра РТ. Соответствующее решение парламент республики принял в ходе 13-й сессии.

Первым зампремьер-министра РТ назначен Рустам Нигматуллин. Вице-премьерами утверждены Лейла Фазлеева, Василь Шайхразиев, Роман Шайхутдинов.

Заместителем премьер-министра — руководителем аппарата кабмина РТ назначен Шамиль Гафаров. Марата Зяббарова утвердили в должности зампремьер-министра — министра сельского хозяйства и продовольствия РТ. Вице-премьером — министром промышленности и торговли РТ утвердили Альберта Каримова. Зампремьер-министра — министром экономики РТ назначен Мидхат Шагиахметов.

Вице-премьером — полномочным представителем РТ в РФ стал Равиль Ахметшин.

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