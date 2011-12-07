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Роспотребнадзор РТ: В Татарстане ни один класс не закрыт на карантин из-за COVID-19

Школы республики работают в штатном режиме.

В школах Татарстана ни один класс не закрыт на карантин из-за коронавируса, сообщила замруководителя Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина.

«По нашей части — по заболеваемости — никаких предписаний и постановлений о закрытии и переводе на „дистант“ мы не давали», — пояснила спикер.

Авдонина уточнила, что класс или школа может закрыться на карантин, если 20% учеников заболеют ОРВИ.

Решение о переходе на дистанционное обучение принимают директор учебного заведения, отдел образования или минобразования РТ. 

КВ
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