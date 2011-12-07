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Министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин будет представлять Татарстан в Совете Федерации, сообщил председать Госсовета РТ Фарид Мухаметшин в ходе 13-го заседании парламента республики.
Напомним, что Президент РТ Рустам Минниханов направлял в ЦИК РТ сведения о трех кандидатах, которые могли бы представлять республику в Совете Федерации. Помимо Сафина, в список входили глава минобрнауки РТ Рафис Бурганов и замруководителя Аппарата президента РТ — руководитель Департамента по вопросам внутренней политики Александр Третьяков.
Ленар Сафин возглавлял министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ с 2010 года.