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Сафин будет представлять Татарстан в Совете Федерации

Ленар Сафин возглавлял миндортранс РТ с 2010 года.

Министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин будет представлять Татарстан в Совете Федерации, сообщил председать Госсовета РТ Фарид Мухаметшин в ходе 13-го заседании парламента республики.

Напомним, что Президент РТ Рустам Минниханов направлял в ЦИК РТ сведения о трех кандидатах, которые могли бы представлять республику в Совете Федерации. Помимо Сафина, в список входили глава минобрнауки РТ Рафис Бурганов и замруководителя Аппарата президента РТ — руководитель Департамента по вопросам внутренней политики Александр Третьяков.

Ленар Сафин возглавлял министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ с 2010 года. 

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