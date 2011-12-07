В Татарстане впервые оштрафовали туриста за не сделанный тест на COVID-19

В Татарстане впервые оштрафовали туриста, который не сдал тест на коронавирус в течение трех дней с момента возвращения в Россию, сообщила замруководителя Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина.

Набережночелнинский суд назначил нарушителю административное наказание в виде штрафа 7,5 тыс. рублей.

«Это несколько ниже минимальной „вилки“, так скажем, которая составляет 15 тысяч рублей. Но у судов есть такое право — наложить штраф ниже низшего. Вместе с тем дело рассмотрено в нашу пользу и гражданин привлечен к административной ответственности. На сегодня в судах остается на рассмотрении еще 16 подобных дел», — отметила Авдонина.

За неуплату штрафа в течение 90 дней татарстанцу грозит запрет на выезд из страны.