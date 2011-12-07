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Депутат Госсовета РТ заявил, что высокая явка на выборах говорит о высоком доверии

Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев не обнаружил нарушений противоковидных мер на участках.

Во время пресс-конференции в Едином информационном центре депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев заявил, что высокая явка на выборах в республике гоаорит о доверии населения.

«Выборы проходят спокойно. Каких-то серьезных замечаний и жалоб мы пока не увидели. Наша задача сделать так, чтобы выборы в республике прошли спокойно. Чтобы никто не подвергал сомнению итоги голосования», — сказал Шарафиевю

Он также отметил, что выборы проходят без шума, который могут использовать в своих целях некоторые люди. 

КВ
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