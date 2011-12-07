Эксперт из Казахстана положительно оценила опыт Татарстана при организации выборов

Секретарь Центральной избирательной комиссии Казахстана Сабила Мустафина положительно оценила опыт Татарстана при организации выборов. Отдельно она отметила, что трехдневное голосование позволяет сделать свой выбор большему числу людей.

«Спокойная мирная обстановка располагает как к тому, что это не чрезвычайное событие, а это нормальный выборный процесс. Особо хочу отметить, что везде соблюдаются меры безопасности с учетом пандемии», — сказала Мустафина во время форума «Мой голос», который проходит сейчас в Татарстане.

Также она отметила, что в республике в корпус наблюдателей пришло большое количество молодых людей. Она лично пообщалась с некоторыми девушками. После общения Мустафина сделала вывод о том, что участницы корпуса подготовлены как морально, так и в плане закона.