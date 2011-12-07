Ирина Александровская о выборах: Именно личное участие возлагает на нас ответственность

На второй день избирательного трехдневного марафона в Казани уже с раннего утра народ оживился. В лицее № 146, к примеру, местные жители идут буквально друг за другом.

За час до полудня среди избирателей здесь была замечена Ирина Александровская — зампредседателя комиссии по культуре Общественной палаты, заместитель председателя совета Ассамблеи народов РТ, председатель Русского национально-культурного объединения, директор гимназия № 93.

Даже в выходной день она не может себе позволить «отключиться» от общественной работы. То и дело раздавались на ее телефоне звонки. Шутка ли, если начать перечислять проекты, в которых она принимает участие, и все награды, которые она за это получила, страницы не хватит. Встреча с Ириной Александровской на избирательном участке стала прям символичной. Дело в том, что текущий год объявлен Годом родных языков и народного единства.

«Это очень актуальный и важный вопрос в условиях многонациональной России, многонационального Татарстана. Ассамблея народов Татарстана, в том числе Русское национально-культурное объединение РТ с большой радостью восприняли, что в нашей республике такой год отмечается с широким размахом и принимают в этом самое активное участие. Жителям столицы представлено много новых интересных проектов», — рассказала Ирина Александровская.

Он сообщила, что Культурном центре имени Пушкина, созданном по инициативе Русского национально-культурного объединения, проходит выставка русского народного костюма 19-20 веков Среднего Поволжья. Эта уникальная коллекция была собрана активистами объединения, чтобы показать неповторимость культуры русского народа в условиях поликультурного пространства. По итогам большой экспедиционной исследовательской работы на днях состоялась презентация каталога материалов, представленных на этой выставке

Она отметила, что интерес татарстанцев к русскому языку растет. Об этом свидетельствует постоянно увеличивающееся количество участников «Тотального диктанта». «„Русский язык“ — скрепы, объединяющий много национальный народ нашей республики и России», — отметила она. Впереди еще много проектов, в рамках Года родных языков и народного единства

«Что касается важных событий, происходящих в стране и связанных с выборной компанией, безусловно — это гражданский долг каждого человека. Именно наш сознательный выбор, именно личное участие возлагает на нас ответственность за то, что будет происходить и в обществе, и государстве. Если человек предпочел остаться в стороне, а потом начинает жаловаться на проблемы, какое он на это имеет моральное право, ведь, возможно, эти проблемы и есть результат его равнодушия», — отметила Ирина Александровская.