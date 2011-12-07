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Лейла Фазлеева: Голосование проходит с учетом всех требований эпидемиологической безопасности

Каждому избирателю измеряется температура, выдается одноразовая защитная маска и ручка.

Во второй день выборов депутатов Госдумы РФ и дополнительных выборов депутатов Госсовета РТ на избирательном участке, расположенном в казанской гимназии №3, проголосовала заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

Вице-премьер отметила, что при организации избирательных участков старались не помешать образовательному процессу в школах. Места для голосования организованы с учетом всех требований сегодняшнего дня, с соблюдением всех правил эпидемиологической безопасности.

Напомним, при входе на избирательный участок каждому человеку измеряется температура, выдается одноразовая защитная маска и ручка. Также каждый проголосовавший получает пригласительный билет на концерт звезд российской и татарской эстрады, который состоится завтра на стадионе «Ак Барс Арена», и браслет «Я проголосовал! Мин тавыш бирдем!». В дни выборов обладатели такого браслета могут ездить на городском транспорте бесплатно.

КВ
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