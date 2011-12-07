Набор соцуслуг: успейте подать заявление до 1 октября

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Поданное заявление с выбранным вариантом начнет действовать с 1 января следующего года.
Набор социальных услуг включает в себя:
— лекарственные препараты для медицинского применения по рецептам, медицинские изделия по рецептам, специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов;
— путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний;
— бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
«К федеральным льготникам, имеющим право на получение набора социальных услуг, относятся отдельные категории граждан из числа ветеранов, инвалидов, включая детей-инвалидов, бывших несовершеннолетних узников фашизма, лиц, пострадавших в результате воздействия радиации. На сегодняшний день в Республике Татарстан государственную социальную помощь получают порядка 148 тысяч человек», — отметил управляющий Отделением Пенсионного фонда России по Республике Татарстан Эдуард Вафин.
Лекарственные препараты предоставляют государственные аптеки, путевку на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний — Фонд социального страхования, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно — РЖД.