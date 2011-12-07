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Нарушений в день голосования не выявили – депутат Госсовета РТ

Депутат Госсовета Татарстана Артем Прокофьев заявил, что от партии КПРФ на выборах работают 3 тыс. наблюдателей.

Депутат Госсовета Татарстана от партии КПРФ Артем Прокофьев в своем выступлении в Едином информационном центра заявил, что серьезных нарушений наблюдатели не зафиксировали.

«Серьезных нарушений наши наблюдатели не зафиксировали. Мы обобщаем всю эту информацию», — сказал Прокофьев.

Он также выразил надежду, что в день завершения голосования также не будет «серьезных нарушений». По его словам, от партии на выборах работают около 3 тыс. наблюдателей и к 19 сентября политики надеются привлечь 5 тыс. человек. Также, по его словам, Татарстан отличается высокой явкой на выборы. 

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