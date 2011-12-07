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ЦИК РТ: «Голосование в автобусах не предусмотрено»

На выборах в Госдуму РФ можно проголосовать на участках избирательной комиссии и вне помещения, то есть надомное голосование.

Глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев рассказал о формах голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ VIII созыва.

Кондратьев обозначил, что на этих выборах существует только две формы голосования: на участках избирательных комиссий и вне помещения, то есть надомное голосование.

«Люди жалуются, что им понравилась форма голосования предыдущих выборах [голосование во дворах и специальных шатрах], но на этих выборах такой формы нет», — заявил Кондратьев.

Также он опроверг информацию о том, что на текущих выборах люди голосуют в автобусах.

«Еще из сообщений вчерашнего архива: люди пишут, что у нас опять голосуют в автобусах. Никто не голосует в автобусах», — подчеркнул председатель ЦИК РТ.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что Андрей Кондратьев рассказал о «выездном контроле» за сообщениями о нарушениях на выборах.

КВ
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