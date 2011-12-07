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В 2021 году в Татарстане построили свыше 2 миллионов квадратных метров жилья

Это 78% от общего плана.

В Этом году в Татарстане построили 2 миллионов квадратных метров жилья, что составляет 78% от общего плана. Такую информацию озвучил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на традиционном совещании в Доме Правительства РТ.

Айзатуллин отметил, что объем строительства в текущем году составил 105% к уровню прошло года.

«В этом году в республике по программе социальной ипотеки должны ввести 280 тыс. кв. м жилья. Построено 114 тысяч кв. м. Таким образом, план выполнен на 40%», — сказал спикер.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Казани к отопительному сезону подготовили свыше трех тысяч котельных. На стадии подготовки осталась всего одна котельная.

КВ
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