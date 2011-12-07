В Казани девушка улеглась на «зебру» на оживленной дороге в знак любви

В Казани очевидцы засняли девушку, лежащую на «зебре» на оживленной дороге. Ролик с нею появился в городской группе «ВКонтакте».

Прохожая, которая заметила девушку в ярко-желтой куртке на переходе и стала снимать, спросила девушку, что она хочет сказать такой «забастовкой». Героиня видео некоторое время молчит, а потом заявляет: «Хочу, чтоб он узнал, что я люблю его». Снимавшая пообещала выложить ролик в соцсети.

В каком состоянии была девушка, улегшаяся на проезжую часть, — в посте не уточняется.

Пост с видео собрал множество комментариев, в основном пользователи соцсети раскритиковали жертву любви. В большинстве своем они пришли к выводу, что такое поведение безответственно и ничем не оправдывается.

«Если страдаешь — звони на линию поддержки или там рыдай в подушку, но это не забастовка, а тупо преграда работе других людей, эгоизм в чистом виде», — заявил один из подписчиков. «Эта невоспитанность, вседозволенность, избалованность. Как в магазине ребенку игрушку не купили, он на пол ложится и капризничает. Тут то же самое, только цифры возраста другие», — вторит ему другая подписчица.

Хотя нашлись и те, кто поддержал девушку: «У человека душевная травма, никто не знает, что творится в душе у этой девушки. Но это лучше, чем если бы она наложила на себя руки. Представьте своих детей на ее месте».

А кто-то переживал за ее здоровье, ведь девушка легла на холодный асфальт.