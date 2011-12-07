В Татарстане отапливаются почти 80 процентов многоквартирных домов

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В Татарстане на сегодняшний день подключили к теплу 13 тыс. 720 многоквартирных домов, сообщил на традиционном совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.
«На сегодняшний день тепло дали в 13 тыс. 720 многоквартирных домов — это 78,5% от всех домов. Также отопление есть уже в 3 тыс. 265 объектов образования — это 98%», — сказал Айзатуллин.
Спикер добавил, что к отопительному сезону подготовлены 3 тыс. 145 котельных — это практически 100%. Осталось закончить с одной котельной в Казани.
Президент РТ Рустам Минниханов, в свою очередь, призвал уделить особое внимание объектам социальной сферы.
«Прошу вас держать этот вопрос на постоянном контроле. Подключение тепла — это сегодня приоритетная задача», — сказал Минниханов.
Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что семь управляющих компаний Челнов получили разрешение на подачу тепла.