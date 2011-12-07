Явка на выборы во второй день голосования в РТ составила 46,9%

Явка на выборы депутатов Госдумы во второй день голосования в Татарстане составила 46,9% от общего числа избирателей. Это данные системы ГАС «Выборы» на 15.00 18 сентября

Жалоб на нарушение избирательного законодательства, влияющих на ход голосования, в ЦИК РТ не поступало.

Напомним, активным избирательным правом в Татарстане обладают более 2,9 млн татарстанцев.

Выборы в Государственную Думу РФ идут три дня — с 17 по 19 сентября. Сегодня, 18 сентября, избиркомы открылись в 8.00 и проработают до 20.00. В этом году на выборах работает свыше 14 тысяч наблюдателей, в том числе и из стран СНГ.