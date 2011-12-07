Почему я храню свой комсомольский билет

Танзиля Кашаповна - лаборантка отдела метрологии и стандартизацииКазанского медико-инструментального завода, заместитель секретаря комсомольскойорганизации КМИЗа в 1976 годуКомсомол в моей судьбе - это самые счастливые дни юности. Я благодарна судьбе за этот период жизни. Тогда между людьми были чистые и честные отношения, потому что все было основано на доверии и понимании. Молодежь моего времени отличалась собранностью, ответственностью и способностью отвечать за свои поступки. Комсомол сплачивал нас, прививал чувство долга, уважения к старшим. Мы чувствовали себя причастными к большим делам, старались помочь товарищам, попавшим в затруднительное положение и нуждавшимся в нашей поддержке. Мы учились отвечать за себя и весь коллектив. Жили в своем времени, а не присутствовали в нем. Это были интересные, незабываемые годы, которые не только сохранились в памяти, но и явились большим опытом для дальнейшей жизни. Комсомол помог побороть застенчивостьСемья Валиахметовых сажает свое первое дерево в Казанском парке молодоженов1970 год для нашей семьи стал знаменательным - моей маме Гаухар Вакиловне, передовику производства Казанского медико-инструментального завода, вручили юбилейную медаль «За доблестный труд» в честь 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина, которое широко отмечалось по всей стране. Сестра Зухра в том году успешно окончила среднюю школу №12 и уехала учиться в Москву. К слову, сейчас она заслуженный учитель РТ, работает учителем-логопедом в прогимназии №360Ново-Савиновского района Казани. Я училась в той же 12-й школе в восьмом классе и в апреле вместе с несколькими одноклассниками вступила в комсомол. После школы пошла на работу на Казанский медико-инструментальный завод, где трудились мои родители. Начала свой путь ученицей лаборантки в отделе стандартизации и метрологии. Я в то время была застенчивой, даже трусихой, но всегда помнила мамин совет: любую работу надо выполнять с душой и доводить до конца. Работа была интересной, к тому же на заводе было много молодежи, стремившейся не только освоить свою профессию, но и активно участвовать в общественной жизни завода. Заметив мой интерес к изучению новых процессов работы, руководство завода направило меня на курсы повышения квалификации. Вскоре меня выбрали заместителем секретаря комсомольской организации завода. Вспоминая эти годы, думаю, как все-таки хорошо мы жили: работали, учились, влюблялись…Свою любовь нашла в райкомеВ библиотеке Приволжского райкома КПСС в КазаниЗанимаясь комсомольской работой, я часто бывала в райкоме комсомола Приволжского района Казани. Одно из заседаний стало значимым в моей судьбе - тогда я познакомилась с секретарем комитета ВЛКСМ крупнейшего в районе ПО «Теплоконтроль» Наилем Валиахметовым. Энергичный, опытный, серьезный в работе и в то же время не обделенный чувством юмора, а самое главное, всегда готовый оказать поддержку и необходимую помощь нам, начинающим комсомольским работникам. Как такого человека можно было не полюбить?! Мы стали часто общаться, подружились и спустя время решили, что всегда будем вместе. 30 сентября 1978 года сыграли свадьбу.Спустя много лет я с удивлением обнаружила, что все самые важные события в моей жизни происходили осенью: в сентябре 1978-го вышла замуж, в сентябре 1979-го поступила на библиотечный факультет Казанского государственного института культуры, в сентябре 1980-го у нас родился сын. В конце октября этого года комсомол будет праздновать свой 100-летний юбилей. Какое же замечательное время года осень!Мне дороги эти годы работыСтав заместителем секретаря комитета комсомола в институте, занималась не только организацией мероприятий, но и сама принимала в них активное участие. Ни один Сабантуй, ни одна экскурсия для студентов не проходили без комсомольцев. Теперь об этом напоминают фотографии в альбоме, который я бережно храню вместе со всем, что связано с этим временем. Как и многочисленные почетные грамоты, благодарности, комсомольский билет… Получив диплом по специальности «библиотековедение и библиография общественно-политической литературы», я получила приглашение на работу в библиотеку Приволжского РК КПСС.С 1988 года стала работать библиографом в библиотеке Дома политпросвещения Татарского ОК КПСС, через год стала ее заведующей. В 1991 году наша научная библиотека вошла в состав Академии наук Татарстана. В ней я проработала 28 лет и ушла на заслуженный отдых. Мне дороги эти годы работы. За все это время я часто слышала добрые слова посетителей библиотеки за оказанную помощь, комфортную уютную обстановку в читальном зале. Говорили, что в библиотеку хочется возвращаться из-за хорошей ауры… Я благодарна всем коллегам, которые помогли мне освоиться в библиотеке. Рада, что довелось передать свой опыт работы молодым сотрудникам. Будь то обзоры, встречи, открытые уроки, круглые столы - все сотрудники стремились добросовестно, творчески выполнять работу и вносить свой скромный вклад в сохранение культурного наследия нашей республики. Интересно, что сыну Альберту, наверное, по наследству от нас, родителей, передалась любовь к общественной работе. Иначе чем объяснить, что со второго по пятый курс он был председателем студенческого профсоюзного комитета института, в котором учился? Сейчас он преподаватель, доцент, кандидат исторических наук, секретарь ученого совета института международных отношений, истории и востоковедения. У него крепкая семья, подрастает сын.Что же было главным в комсомоле?Прежде всего это была большая ответственная работа, сложные задачи, интересные мероприятия, незабываемые встречи. Все удавалось решать потому, что рядом всегда находились верные, надежные товарищи. Между нами было взаимопонимание, а еще поддержка, добрые отношения. Была и уверенность в завтрашнем дне. И все это нам дал комсомол.