Татарстанский предприниматель задолжал почти 24 млн рублей по налогам

Бывший директор одной из фирм в РТ признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, сообщает пресс-служба СУ СК по РТ. Было установлено, что мужчина на протяжении нескольких лет вносил ложные сведения в декларации по НДС. Тем самым он уклонился от уплаты налогов на сумму более 23,9 млн рублей. Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы условно.