К 18 часам на избирательные участки Республики Татарстан пришли 63,75 процента избирателей

Напомним, что сегодня голосование на дополнительных выборах депутатов представительных органов местного самоуправления и местных референдумах по вопросам самообложения граждан шло с 7 часов утра. ВРеспублике Татарстан проходили дополнительные выборы по 12 одномандатным избирательным округам в Агрызском, Атнинском, Зеленодольском и Сармановском районах. Местные референдумы были организованы на территории 844 сельских и городских поселений республики. В организации голосования на дополнительных выборах и местных референдумах в Татарстане были задействованы 44 территориальных избирательных комиссий и 1644 участковых избирательных комиссий, более 10 000 членов избирательных комиссий. Все участки были обеспечены технологическим оборудованием, в том числе необходимым для применения технологии изготовления протоколов с машиночитаемым кодом.Для обеспечения правопорядка и безопасности граждан в местах голосования задействованы сотрудники МВД. Общественный контроль за ходом голосования осуществляли наблюдатели, в том числе 1600 членов Корпуса “За чистые выборы”.Голосование завершилось в 20.00 часов. Идет окончательное подведение итогов.