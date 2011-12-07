На 12.00 часов явка на местных референдумах в Татарстане составила 36, 90%

Наиболее активно избиратели голосуют в Аксубаевском, Апастовском и Дрожжановском районах, меньшая активность наблюдается в Бавлинском, Нижнекамском и Тукаевском районах.Голосование проходит спокойно, в штатном режиме.Общественный контроль за ходом голосования осуществляют представители наблюдательского сообщества Татарстана, наблюдатели, направленные кандидатами в депутаты, политическими партиями и общественными организациями – «Единая Россия», «Парнас», «Яблоко», «Справедливая Россия», РОД «Татарстан – новый век», корпус «За чистые выборы». Всего 1868 человек. Кроме этого, для работы на избирательных участках в день голосования 18 ноября аккредитовано 65 организаций СМИ, в том числе сетевое издание «Молния».Всем участникам избирательного процесса обеспечен свободный доступ в помещения для голосования.