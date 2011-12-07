В РТ зарегистрировано свыше 60 новых эпизодов заражения COVID-19

За минувшие сутки в Татарстане было зафиксировано 62 новых случая заражения СOVID-19. Об этом сообщили на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

— Еженедельный темп прироста равняется средненедельному и сохраняется на уровне 0,7%, — рассказала замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина. — Ранее он составлял 0,5%.

Проведено 7422 теста. Досмотрено 36 воздушных судов, в том числе 1 из Турции.Обследовано 3168 пассажиров и членов экипажей. Из них 330 вернулось из-за рубежа. Лиц с температурой и симптомами ОРВИ выявлено не было.