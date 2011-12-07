Яркаева рассказала, как татарстанцам получить бесплатные препараты от COVID-19

Замглавы Минздрава РТ Фарида Яркаева объяснила, как татарстанцам получить бесплатные препараты от COVID-19.

Для начала вызов пациента передают в поликлинику. Там для передачи информации доктору в регистратуре учреждения больного вносят в специальный регистр. Тогда врач, придя к нему на дом, передает сведения, куда прикреплен пациент, и заполняет электронный рецепт. Все данные автоматически попадают в «Таттехмедфарм», где уже собирается комплект нужных препаратов. Их больной должен будет получить в течение 24 часов, доставкой которых будут заниматься волонтёры. Передача лекарств будет фиксироваться фотоотчетом.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что амбулаторно лечащимся от COVID-19 татарстанцам бесплатно предоставят 12 лекарственных препаратов. На данный момент поступили 10 из 12 лекарственных препаратов, на которые были заключены контракты на 132 млн рублей.