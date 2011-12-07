Казань стала центром подготовки волонтеров к WorldSkills 2019

Казань стала центром подготовки волонтеров всей страны к мировому чемпионату по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ глава Минмолодежи республики Дамир Фаттахов.«Из 92 стран мира лидеры волонтерских движений приехали в этом году в республику, чтобы обменяться опытом. Сегодня мы выступаем центром подготовки волонтеров для 20 регионов страны», – заметил Фаттахов.«Наш опыт по итогам [проведения] крупных международных событий признан, и мы с удовольствием делимся своими наработками и навыками с нашими коллегами», – подчеркнул он.По словам министра по делам молодежи РТ, на чемпионате WorldSkills Kazan 2019 будут задействованы 3,5 тыс. волонтеров со всей страны.Кроме того, в новом году по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова в республике откроется ресурсный центр добровольческого движения.