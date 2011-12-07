Из-за пандемии в Татарстане разработали и внедрили программу реабилитации пациентов после COVID-19

Изменилась ли система предоставления медицинских услуг для татарстанцев? И как сейчас на фоне пандемии COVID-19 работает система здравоохранения республики? Об этом в интервью ТАСС рассказал ее руководитель Рустам Минниханов.

По словам главы РТ, за 11 месяцев уходящего года в республике был создан оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19, подготовлен коечный фонд, а также произошло перепрофилирование отделения больниц.

Кроме того, с момента открытия госпиталей в помощь врачам запустили «Виртуальный обход», который работает на базе ситуационного центра РКБ. Данная программа позволяет принимать решения коллегиально и выбирать рациональные лечебные тактики респираторной поддержки наиболее тяжелых пациентов c коронавирусом нового типа.

Также Минниханов сообщил об увеличении количества дежурных врачей, ведущих прием по живой очереди и об организации работы выездных бригад для приема на дому и проведения необходимых анализов. В поликлиниках же действует принцип разделения потоков, кое-где организован отдельный вход для диспансерных пациентов.

Помимо того, в Татарстане разработали и внедрили программу реабилитации пациентов после перенесенной новой коронавирусной инфекции на базе дневного стационара в поликлиниках, а также в медицинском центре «Иннополис» и санатории «Нехама» в Казани.







