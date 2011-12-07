Заместитель министра спорта РТ подозревается в афере с покупкой ледовых машин

Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями было возбуждено в отношении заместителя министра спорта РТ и двоих его коллег, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Прокурорская проверка была инициирована с целью проверки использования бюджетных средств Минспорта РТ, выделенных для реализации национального проекта «Демография». По версии правоохранителей, в результате проверки был выявлен факт завышения суммы госконтракта на покупку спецтехники для спортивных объектов, а именно ледовых машин. В ходе торгов были созданы условия, когда ряд их участников не могли соответствовать требованиям компании, а контракт достался аффилированной компании. Таким образом техника была не только куплена по завышенной цене, но и была принята в эксплуатацию, не имея соответствующей техдокументации.

В числе подозреваемых трое высокопоставленных чиновников Минспорта РТ, включая замминистра, в отношении которых было возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, ущерб от коррупционного преступления составил 7 млн рублей.