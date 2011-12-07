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Архивные документы - гарант обеспечения социальной справедливости

Присвоение Казани почетного звания «Город трудовой доблести» стало одним из главных достижений минувшего года. Специалисты Государственного комитета РТ по архивному делу в кратчайшие сроки собрали, обобщили, оцифровали большое количество исторических документов, на основании которых Казань удостоена такой высокой награды. Это было отмечено на прошедшей коллегии ведомства.

Председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова рассказала, что в 2020 году архивами республики было исполнено свыше 80 тысяч запросов. Самые актуальные из них - запросы справок для подтверждения трудового стажа и заработной платы. Эти сведения необходимы для расчета суммы пенсий, социальных выплат. Но нередко таких документов в архивах нет. Дело в том, что далеко не все предприятия, организации сдают документы по личному составу в государственный или муниципальный архивы. 

По статистике, на хранение в архивы поступают документы всего от 11,5% ликвидированных организаций. Это нарушает права граждан на качественное пенсионное обеспечение. Поэтому по инициативе Госкомитета РТ по архивному делу в России в 10 раз увеличены штрафы за нарушение правил обязательного комплектования, хранения и использования архивных документов.

Для сохранности архивных документов министерств и ведомств до передачи их на государственное хранение или выделение к уничтожению в связи с истечением сроков хранения должна проводиться качественная экспертиза их ценности и подготовка к постоянному хранению в Архивном фонде РТ. Для этих целей в Государственном архиве РТ создан центр первичной обработки документов.

В Татарстане продолжается разработка уникального генеалогического портала «Ядкяр» («Память»). Эта интеллектуальная система, которая по введенным данным сможет создать родословное древо любой татарстанской семьи. В тестовом режиме портал планируется открыть через три года, потому что необходимо оцифровать и проиндексировать еще более 11 млн архивных документов.  

Заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева в своем выступлении на коллегии подчеркнула, что интерес к прошлому республики, истории своей семьи у татарстанцев растет. Об этом свидетельствует множество запросов об исследовании жизни своих предков и составлении родословной. 

Также перед архивами стоит важная задача - комплектование личных архивов граждан, которые внесли большой вклад в развитие Татарстана.

Заместитель руководителя Федерального архивного агентства Андрей Юрасов высоко оценил работу архивистов Татарстана. И не случайно именно в Казани планируется проведение сразу трех важных международных мероприятий. В 2021 году в нашем городе пройдет заседание по архивному делу Российско-Китайской подкомиссии и консультационный совет руководителей архивных служб стран СНГ. А в 2026 году Казань примет конференцию Международного совета архивов, в которой примут участие представители архивных служб многих стран мира. Эту идею поддержал Президент РТ Рустам Минниханов.

КВ
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