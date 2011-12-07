Архивные документы - гарант обеспечения социальной справедливости

Председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова рассказала, что в 2020 году архивами республики было исполнено свыше 80 тысяч запросов. Самые актуальные из них - запросы справок для подтверждения трудового стажа и заработной платы. Эти сведения необходимы для расчета суммы пенсий, социальных выплат. Но нередко таких документов в архивах нет. Дело в том, что далеко не все предприятия, организации сдают документы по личному составу в государственный или муниципальный архивы.

По статистике, на хранение в архивы поступают документы всего от 11,5% ликвидированных организаций. Это нарушает права граждан на качественное пенсионное обеспечение. Поэтому по инициативе Госкомитета РТ по архивному делу в России в 10 раз увеличены штрафы за нарушение правил обязательного комплектования, хранения и использования архивных документов.

Для сохранности архивных документов министерств и ведомств до передачи их на государственное хранение или выделение к уничтожению в связи с истечением сроков хранения должна проводиться качественная экспертиза их ценности и подготовка к постоянному хранению в Архивном фонде РТ. Для этих целей в Государственном архиве РТ создан центр первичной обработки документов.

В Татарстане продолжается разработка уникального генеалогического портала «Ядкяр» («Память»). Эта интеллектуальная система, которая по введенным данным сможет создать родословное древо любой татарстанской семьи. В тестовом режиме портал планируется открыть через три года, потому что необходимо оцифровать и проиндексировать еще более 11 млн архивных документов.

Заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева в своем выступлении на коллегии подчеркнула, что интерес к прошлому республики, истории своей семьи у татарстанцев растет. Об этом свидетельствует множество запросов об исследовании жизни своих предков и составлении родословной.

Также перед архивами стоит важная задача - комплектование личных архивов граждан, которые внесли большой вклад в развитие Татарстана.

Заместитель руководителя Федерального архивного агентства Андрей Юрасов высоко оценил работу архивистов Татарстана. И не случайно именно в Казани планируется проведение сразу трех важных международных мероприятий. В 2021 году в нашем городе пройдет заседание по архивному делу Российско-Китайской подкомиссии и консультационный совет руководителей архивных служб стран СНГ. А в 2026 году Казань примет конференцию Международного совета архивов, в которой примут участие представители архивных служб многих стран мира. Эту идею поддержал Президент РТ Рустам Минниханов.