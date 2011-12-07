Члены «Милли шура» создадут семь рабочих групп для координации переписи населения

Члены Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар разделятся на семь групп и будут координировать перепись населения среди татар, сообщил председатель «Милли шуры» и вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев.

«Перепись очень важна для нас. Ради сохранения нашего языка, наших традиций, для развития в будущем мы активно примем участие в переписи», — сказал Шайхразиев.

Всего в совет входят 75 членов. Руководить рабочими группами будут ректор Российского исламского института Рафик Мухаметшин, депутат Госсовета Татарстана Ркаил Зайдулла, зампредседателя «Милли шуры» и вице-президент Академии наук РТ Дания Загидуллина, депутат Госсовета РТ и генеральный директор телерадиокомпании «ТНВ» Ильшат Аминов, историк Дамир Исхаков, глава Комитета по работе с татарскими предпринимателями ВКТ Фарит Уразаев и председатель Всемирного форума татарской молодежи Ленария Муслюмова.