Замдиректора Госжилфонда РТ Булат Гилманов сообщил об изменениях по приобретению жилья по социальной ипотеке.

По словам Гилманова, изменения в нормативные документы были внесены 30 декабря. Так, например, благодаря ним размер допустимого превышения нормативной площади увеличен с 20 до 30%.

Раньше по льготной цене можно было купить квартиру максимальной площадью в 39,6. Теперь у покупателей есть возможность получить квартиру почти в 43 кв. метра.

В новом году коэффициент к стоимости 1 кв. м сверхнормативной площади сократился с 1,5 до 1,2.

Важным условием этого года стало то, что участники программы не должны иметь налоговую задолженность.