Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Казанские перевозчики просят власти города обработать скользкие остановки

Пассажиры падают и получают синяки и ушибы, выходя из общественного транспорта.

Ассоциация АТП РТ обратилась к дорожным рабочим с просьбой обработать скользкие остановки в Казани, сообщил председатель Ассоциации Сергей Темляков.

Он рассказал, что пассажиры часто падают и получают синяки и ушибы на остановках. Один из таких случаев произошел в 7 утра 19 января на остановке «Болотникова». Женщина вышла из автобуса и упала, сделав всего несколько шагов.

Темляков уточнил, что наледь образовалась на большинстве остановок. Ассоциация просит рабочих убрать ее, чтобы автобусы могли правильно подъезжать к остановкам, а пассажиры безопасно входить в транспорт и выходить из него. 

КВ
Лента новостей