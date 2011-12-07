Казанские перевозчики просят власти города обработать скользкие остановки

Ассоциация АТП РТ обратилась к дорожным рабочим с просьбой обработать скользкие остановки в Казани, сообщил председатель Ассоциации Сергей Темляков.

Он рассказал, что пассажиры часто падают и получают синяки и ушибы на остановках. Один из таких случаев произошел в 7 утра 19 января на остановке «Болотникова». Женщина вышла из автобуса и упала, сделав всего несколько шагов.

Темляков уточнил, что наледь образовалась на большинстве остановок. Ассоциация просит рабочих убрать ее, чтобы автобусы могли правильно подъезжать к остановкам, а пассажиры безопасно входить в транспорт и выходить из него.