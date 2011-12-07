Замглавы Минсельхозпрода РТ Марсель Махмутов сообщил, что по льготной сельской ипотеке в Татарстане за прошлый год выдали 1 693 кредита.

Спикер отметил, что в текущем году реализация программы будет продолжена, при этом объем финансирования будет увеличен. Отмечается, что сельскую ипотеку можно получить по льготной ставке от 0,1% до 3% годовых. По его словам, она стала самой востребованной госпрограммой. Известно, что это возможность доступна не только для сельского, но и для городского населения.

Также Махмутов рассказал, что с 2020 года Татарстан принимает участие в реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Общий объем ее финансирования составил 3,1 млрд рублей.