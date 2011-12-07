Политик рассказал о своем самочувствии после двух этапов вакцинирования «Спутником V»

Депутат Госдумы РФ от РТ Борис Менделевич прошел две фазы вакцинирования от COVID-19.

Отвечая на вопрос корреспондента, чиновник отметил, что для того, чтобы решиться на вакцинацию, ему было достаточно было знать состав, и что она прошла необходимые этапы исследований, пишет ИА «Татар-информ».

Никаких негативных реакций от препарата «Спутник V» после первой прививки, по его словам, в организме не было. После второго этапа вакцинирования самочувствие также не изменилось.

Политик подчеркнул, что вакцинация в России является добровольной. Своей задачей, как врача, он посчитал выдачу фактов, где решение о прививании каждый принимает самостоятельно.







