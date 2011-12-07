С 1 января российские работодатели должны проводить инструктаж о действиях при ЧС для работников

Правительство РФ обязало работодателей проводить инструктаж о действиях при ЧС для работников не менее одного раза в год. Постановление вступило в силу 1 января 2021 года, сообщает ГУ МЧС России по РТ.

«Цель такого инструктажа — максимально обезопасить работника компании в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Он должен знать, как действовать по сигналам оповещения и при объявлении эвакуации, знать где находятся использовать средства индивидуальной и коллективной защиты и уметь ими пользоваться», — сказано в сообщении.

Вновь принятые на работу сотрудники и лица, командированные в организацию на срок более 30 дней должны пройти инструктаж в течение месяца.

Ответственным за инструктаж рекомендовано назначить сотрудников, уполномоченных на решение задач в области защиты от ЧС природного и техногенного характера, руководителей занятий по ЧС. Если таких должностей в организации нет, то инструктаж должен проводить руководитель.

Нарушение постановления чревато штрафом для руководителя — от 10 000 до 20 000 рублей, а для организации — от 100 000 до 200 000 рублей.