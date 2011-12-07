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Со второго месяца в РТ задержанные авто будут храниться на стоянке бесплатно

Ранее за хранение их действовал почасовой тариф с первого часа и до момента, когда хозяин его заберет.

Председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев сообщил, что в Татарстане за хранение задержанных транспортных средств со второго месяца перестанет действовать почасовой тариф.

По его словам, за три – четыре месяца сумма за хранение машин на стоянке становилась больше, чем стоимость самой машины, а потому «не было интереса ее забирать». Он отметил, что в связи с этим в комитете «постарались сделать дифференцированный подход». «Первые трое суток будет определенная цена, потом будет снижаться, и после 31 дня она будет равна нулю», – заявил спикер.

Такой план, по мнению Груничева, позволит решить проблему длительного хранения.

КВ
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