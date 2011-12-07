Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Татарстанцы могут использовать маткапитал как первый взнос для сельской ипотеки

Горожане могут получить ипотеку по льготной ставке 0,1-3%.

Татарстанцы могут использовать маткапитал в качестве первоначального взноса по сельской ипотеке, сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марсель Махмутов.

«Граждане могут получить ипотеку по льготной ставке от 0,1% до 3% годовых. Ипотечный кредит можно использовать на покупку земельного участка и строительства жилья на нем, приобретение квартиры в новостройке, готового частного дома, на строительство жилья на уже имеющемся участке», — уточнил Махмутов.

Участвовать в программе льготной сельской ипотеки можно только с первоначальным взносом не менее 10% от стоимости жилья.

Максимальный срок погашения такого кредита составит 25 лет, максимальная сумма — три миллиона рублей.

«Действие ипотеки распространяется на землю или жилье в сельской местности и городах с населением не более 30 тыс. человек», — отметил замминистра. 

КВ
Лента новостей