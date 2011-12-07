Татарстанцы могут использовать маткапитал как первый взнос для сельской ипотеки

Татарстанцы могут использовать маткапитал в качестве первоначального взноса по сельской ипотеке, сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марсель Махмутов.

«Граждане могут получить ипотеку по льготной ставке от 0,1% до 3% годовых. Ипотечный кредит можно использовать на покупку земельного участка и строительства жилья на нем, приобретение квартиры в новостройке, готового частного дома, на строительство жилья на уже имеющемся участке», — уточнил Махмутов.

Участвовать в программе льготной сельской ипотеки можно только с первоначальным взносом не менее 10% от стоимости жилья.

Максимальный срок погашения такого кредита составит 25 лет, максимальная сумма — три миллиона рублей.

«Действие ипотеки распространяется на землю или жилье в сельской местности и городах с населением не более 30 тыс. человек», — отметил замминистра.