В ДРКБ Казани доставили детей, отравившихся дома угарным газом

В ГУ МЧС России по РТ сообщили о случае отравления угарным газом. Пострадавшими оказались женщина с двумя детьми.

Сообщается, что вызов спасателей поступил накануне около 23:00. По предварительной версии, причиной происшествия послужила слабая тяга в дымоходе газового водонагревателя при закрытых окнах.

Сейчас 35-летней женщине и ее 11-летему и 4-летнему сыновьям ничего не угрожает. Мальчиков с отравлением угарным газом средней степени тяжести доставили в ДРКБ, сама же мать от госпитализации отказалась.