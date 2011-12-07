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В ДРКБ Казани доставили детей, отравившихся дома угарным газом

Причиной происшествия послужила слабая тяга в дымоходе газового водонагревателя при закрытых окнах.

В ГУ МЧС России по РТ сообщили о случае отравления угарным газом. Пострадавшими оказались женщина с двумя детьми.

Сообщается, что вызов спасателей поступил накануне около 23:00. По предварительной версии, причиной происшествия послужила слабая тяга в дымоходе газового водонагревателя при закрытых окнах.

Сейчас 35-летней женщине и ее 11-летему и 4-летнему сыновьям ничего не угрожает. Мальчиков с отравлением угарным газом средней степени тяжести доставили в ДРКБ, сама же мать от госпитализации отказалась. 

КВ
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