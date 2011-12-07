В Казани закрыли кафе без воды и туалета

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В Казани на ул. Бигичева закрыли уличное кафе, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора РТ.
В ведомство поступила жалоба, что в общепите возле дома № 24/25 нет централизованного водоснабжения и канализации. Сотрудники кафе мыли посуду в обычном рукомойнике, вода из которого стекала в пластиковое ведро. В антисанитарном состоянии находилось и само помещение — грязные полы и стены, отсутствие дезинфицирующих средств.
Материалы о временном закрытии Роспотребнадзор передал в суд, который принял решение о приостановлении деятельности кафе на 6 суток.