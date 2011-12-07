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В Казани закрыли кафе без воды и туалета

Точка общепита в антисанитарном состоянии работала на ул. Бигичева.

В Казани на ул. Бигичева закрыли уличное кафе, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора РТ.

В ведомство поступила жалоба, что в общепите возле дома № 24/25 нет централизованного водоснабжения и канализации. Сотрудники кафе мыли посуду в обычном рукомойнике, вода из которого стекала в пластиковое ведро. В антисанитарном состоянии находилось и само помещение — грязные полы и стены, отсутствие дезинфицирующих средств.

Материалы о временном закрытии Роспотребнадзор передал в суд, который принял решение о приостановлении деятельности кафе на 6 суток.

КВ
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