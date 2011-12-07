В крещенских купаниях в Казани принял участие и православный китаец

Сегодня, в праздник Крещения Господня, на водоемах Татарстана, как и по всей России, состоялась самая популярная и неотьемлемая часть этого великого православного праздника — купание в ледяной воде на открытом воздухе. В Казани и ее окрестностях для этого подготовили 5 специально оборудованных иорданей-прорубей.

На месте одной из таких праздничных иорданей — на озере Верхний Кабан, в месте на берегу, где находится кафе «Сокол», побывали и корреспонденты «Казанских ведомостей».

Прорубь, вырубленная во льду озера — небольшого размера прямоугольник. Спуск в воду по деревянным ступенькам с поручнями. Место вокруг нее заботливо обложено толстым слоем лапника. Рядом военные из танкового училища установили большие палатки-домики — в них можно переодеться и попить горячего чая после окунания.

И вот — первые смельчаки. Первый пошел! За ним, согласно очереди — мужчины разных возрастов, женщины.

Завершил крещенское купание неожиданный гость праздника. Это житель Китая, уроженец города Шандун, сейчас работающий в Казани, Ван Юн.

— Купаюсь в Крещенье вот уже восьмой год. А два года назад, согласно предложению моей русской супруги, жительницы Казани, крестился в православную веру, — рассказывает Ван Юн.

Напомним, что в этом году в пределах Казани было определено 5 мест для организации крещенских купаний.