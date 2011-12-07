В России планируют расширить ответственность инвесторов при покупке квартир

В России хотят расширить ответственность инвесторов при покупке квартир, сообщил директор Фонда поддержки обманутых дольщиков РТ Иван Новиков.

«При подсчетах было выявлено, что в проблемных объектах чаще всего большое количество квартир занимают так называемые инвесторы. Это либо юрлица, либо это лица, которые приобретали жилые помещения для дальнейшей перепродажи», — пояснил Новиков, добавив, что обсуждается вариант ограничения количества предоставляемых квартир для дольщиков, так как на достройку проблемных объектов тратятся бюджетные средства.

«Это должно быть, как с Агентством по страхованию вкладов. То есть существует определенное количество квадратных метров, которые должны быть переданы дольщику, а все остальное будет расцениваться как предпринимательский риск», — привел пример спикер.

В Татарстане 10-15% от общего количества обманутых дольщиков составляют предприниматели, скупающие квартиры.