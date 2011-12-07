В РТ от коронавирусной инфекции вакцинированы 5178 человек

Об этом рассказали в ходе пресс-конференции заместитель главного санитарного врача РТ Любовь Авдонина и заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

— Вакцинированы 5178 человек, — прокомментировал ситуацию Владимир Жаворонков. — Дефицита вакцины нет, люди проявляют сознательность, активно идут на вакцинацию.

Более тысячи человек уже прошли вторую фазу вакцинирования. Владимир Жаворонков отметил, что именно после этого формируется достаточный для защиты от новой коронавирусной инфекции иммунитет. Он напомнил, что вакцинация проходит в два этапа с промежутком в 21 день.

По словам замминистра, специальные паспорта для тех, кто прошел вакцинацию, в Татарстане вводить пока не планируется. Возможно, это будет сделано, если появятся рекомендации на федеральном уровне.

Любовь Авдонина отметила, что ни одна прививка не может стопроцентно защитить от заражения, но позволяет избежать тяжелых форм заболевания. Поэтому масочный режим требуется соблюдать и привитым гражданам.

Кстати, в республике за 17 января было выявлено 95 новых случаев заражения COVID-19. Всего на территории Татарстана на 18 января зафиксировано 14927 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

На 100 тысяч человек в регионе приходится 382,5 заболевшего. Как суточный, так и средненедельный темп прироста заболеваемости составляет 0,6%.

За 17 января в РТ проведено 8000 тестов на коронавирус, в общей сложности в республике их сделано 1,572 млн. При этом охват тестированием на коронавирусную инфекцию в РТ за последнюю неделю составил 205 на 100 тысяч человек, в то время как нормативное значение — 200 тестов.

С 1 сентября в республике COVID-19 заболели 92 школьника, 90 студентов и 164 педагога. Из них 341 человек снят с наблюдения медиков.

Владимир Жаворонков отметил, что в Татарстане развернуто достаточное количество медицинских учреждений для обеспечения реабилитации переболевших коронавирусом.

— Основные реабилитационные действия проходят в рамках амбулаторного звена, — отметил он. — Если у больного наблюдалась более тяжелая форма заболевания, то он направляется в санаторий. На данный момент мы не планируем открывать ощутимо больше мест для реабилитации.