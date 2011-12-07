В Татарстан доставили планшеты для проведения Всероссийской переписи населения, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

«Особенностью предстоящей переписной кампании является то, что это последняя традиционная перепись и первая цифровая. При ее проведении будут использованы уникальные отечественные планшеты, операционная система „Аврора“, BI-платформа для сбора и хранения данных. Всех переписчиков, которые будут работать на территории Казани во время проведения Всероссийской переписи населения, обеспечат планшетными компьютерами», — пояснили в мэрии.

Также в этом году жители России могут самостоятельно заполнить переписной лист на портале Госуслуг. Также переписаться можно будет в офисах МФЦ.

Пройти перепись онлайн можно будет с 1 по 25 апреля. Основной этап переписи продлится до 30 апреля.