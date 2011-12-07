В Татарстане в 2020 году восстановили права около 400 дольщиков

Татарстан в 2020 году стал одним из лидеров среди регионов в вопросе помощи обманутым дольщикам. Об этом заявил первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

«В 2020 году эта работа также продолжилась. По республиканской программе были восстановлены права 398 обманутых дольщиков, сданы семь проблемных домов на 990 млн рублей», — рассказал спикер.

Вице-премьер отметил, что в Татарстане действует эффективный механизм выделения участков для завершения строительства домов.

Нигматуллин также уточнил, что основной объем работ в прошлом году был сосредоточен вокруг застройщиков «Свей», «Фон» и «Стройком». В новом году планируется полностью решить проблемы дольщиков данных фирм.

Что касается юридических и финансовых ситуаций, то по каждому дому данные аспекты разбираются индивидуально. Для каждого случая специалисты подбирают оптимальный механизм решения проблем.