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Где лечат пожилых казанцев?

Прогресс в медицине приводит к тому, что люди дольше живут. А лечение пациентов солидного возраста всегда имело свои особенности. Куда же пенсионерам можно обратиться за квалифицированной помощью? Об этом «КВ» узнали от главного внештатного гериатра Минздрава РТ, замглавврача ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» города Рамиля Мухаматдинова.
- Население Казани, как и во всем мире, стремительно стареет. Какова у нас ситуация с оказанием медпомощи людям пожилым?- В столице РТ за последние пять лет доля лиц пожилого возраста также увеличилась. Численность населения от 60 лет и старше составляет почти 247 тысяч человек, из них тех, кому 70 лет и больше, чуть более 109 тысяч. В дальнейшем прогнозируется сохранение этой тенденции. Поэтому сейчас основная задача здравоохранения в отношении пожилых граждан заключается в продлении активного периода их жизни и укреплении здоровья.- Что же в системе здравоохранения создано для этого?- Для пожилых реализуются мероприятия по первичной профилактике неинфекционных заболеваний - профилактические декадники, учебно-методические семинары, психологические тренинги, видеолектории, лекции, беседы. В том числе и затрагивающие тематику активного долголетия. В прошлом году была продолжена диспансеризация: медосмотры ветеранов, пожилых граждан, проживающих в домах-интернатах для престарелых и инвалидов.- Выездные формы работы тоже используются?- Да, при проведении диспансеризации используются и выездные формы работы. При участии мобильных бригад пожилым и маломобильным пациентам на дому проводятся диспансерные медосмотры, консультации врачей-специалистов, выполняются доступные медицинские исследования, оказывается медпомощь по показаниям. А по итогам диспансеризации пожилым гражданам организуют лечебно-оздоровительные мероприятия. - Созданы ли в поликлиниках города и республики обещанные специализированные кабинеты для возрастных пациентов?- Существенной частью организации медпомощи пожилым является развитие специализированной гериатрической помощи, задача которой - помощь пожилым с учетом их физиологических возрастных особенностей. Так, на базе госпиталей для ветеранов войн в РТ функционируют три гериатрических кабинета, два из них на базе госпиталя в Казани. В 2018 году выполнено 7523 приема врача-гериатра (для сравнения: в 2017-м - 6796, в 2016-м - 6643). Тогда же в Казани открылся гериатрический кабинет в ГАУЗ «Городская поликлиника №8». - Какие планы на этот год?- К концу года в Татарстане на базе Казанского госпиталя для ветеранов войн будет создан региональный гериатрический центр со всеми необходимыми подразделениями. Уже сейчас дополнительно открыты и оснащены кабинеты врача-гериатра в поликлиниках горбольниц №18, 11, 7, городских поликлиниках №7, 18, 21, 10, 20, а в поликлинике клиники медуниверситета работают уже три таких кабинета. Первичная специализированная медико-санитарная помощь по профилю «Гериатрия» будет оказываться в 12 гериатрических кабинетах. Дополнительно развернуты 40 геронтологических коек (20 функционируют на базе госпиталя для ветеранов Казани). Таким образом, стационарная геронтологическая помощь населению будет оказываться на 60 гериатрических койках. 
КВ
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