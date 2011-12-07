Где лечат пожилых казанцев?

- Население Казани, как и во всем мире, стремительно стареет. Какова у нас ситуация с оказанием медпомощи людям пожилым?- В столице РТ за последние пять лет доля лиц пожилого возраста также увеличилась. Численность населения от 60 лет и старше составляет почти 247 тысяч человек, из них тех, кому 70 лет и больше, чуть более 109 тысяч. В дальнейшем прогнозируется сохранение этой тенденции. Поэтому сейчас основная задача здравоохранения в отношении пожилых граждан заключается в продлении активного периода их жизни и укреплении здоровья.- Что же в системе здравоохранения создано для этого?- Для пожилых реализуются мероприятия по первичной профилактике неинфекционных заболеваний - профилактические декадники, учебно-методические семинары, психологические тренинги, видеолектории, лекции, беседы. В том числе и затрагивающие тематику активного долголетия. В прошлом году была продолжена диспансеризация: медосмотры ветеранов, пожилых граждан, проживающих в домах-интернатах для престарелых и инвалидов.- Выездные формы работы тоже используются?- Да, при проведении диспансеризации используются и выездные формы работы. При участии мобильных бригад пожилым и маломобильным пациентам на дому проводятся диспансерные медосмотры, консультации врачей-специалистов, выполняются доступные медицинские исследования, оказывается медпомощь по показаниям. А по итогам диспансеризации пожилым гражданам организуют лечебно-оздоровительные мероприятия. - Созданы ли в поликлиниках города и республики обещанные специализированные кабинеты для возрастных пациентов?- Существенной частью организации медпомощи пожилым является развитие специализированной гериатрической помощи, задача которой - помощь пожилым с учетом их физиологических возрастных особенностей. Так, на базе госпиталей для ветеранов войн в РТ функционируют три гериатрических кабинета, два из них на базе госпиталя в Казани. В 2018 году выполнено 7523 приема врача-гериатра (для сравнения: в 2017-м - 6796, в 2016-м - 6643). Тогда же в Казани открылся гериатрический кабинет в ГАУЗ «Городская поликлиника №8». - Какие планы на этот год?- К концу года в Татарстане на базе Казанского госпиталя для ветеранов войн будет создан региональный гериатрический центр со всеми необходимыми подразделениями. Уже сейчас дополнительно открыты и оснащены кабинеты врача-гериатра в поликлиниках горбольниц №18, 11, 7, городских поликлиниках №7, 18, 21, 10, 20, а в поликлинике клиники медуниверситета работают уже три таких кабинета. Первичная специализированная медико-санитарная помощь по профилю «Гериатрия» будет оказываться в 12 гериатрических кабинетах. Дополнительно развернуты 40 геронтологических коек (20 функционируют на базе госпиталя для ветеранов Казани). Таким образом, стационарная геронтологическая помощь населению будет оказываться на 60 гериатрических койках.