Ученые Татарстана вывели новый сорт пшеницы

Ученые Татарского научно-исследовательского института сельского хозяйства вывели новый сорт пшеницы к 100-летию образования ТАССР, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Отмечается, что новый сорт, который называется «100 лет ТАССР», пригоден для хлебопечения. Также из плюсов сорта можно выделить повышенное содержание белка и клейковины.

Директор научно-исследовательского института Марсель Тагиров заявил, что сорта с такими качествам имеют спрос на экспортном рынке.

В настоящее время институт испытывает еще один сорт пшеницы под названием «Надира» — с фиолетовыми зернами.