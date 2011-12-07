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Ученые Татарстана вывели новый сорт пшеницы

Новый сорт назвали «100 лет ТАССР».

Ученые Татарского научно-исследовательского института сельского хозяйства вывели новый сорт пшеницы к 100-летию образования ТАССР, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Отмечается, что новый сорт, который называется «100 лет ТАССР», пригоден для хлебопечения. Также из плюсов сорта можно выделить повышенное содержание белка и клейковины.

Директор научно-исследовательского института Марсель Тагиров заявил, что сорта с такими качествам имеют спрос на экспортном рынке.

В настоящее время институт испытывает еще один сорт пшеницы под названием «Надира» — с фиолетовыми зернами.

КВ
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