Для реновации территории у речного порта Казани подготовили проект планировки

В Казани подготовили проект планировки 71 га территории в границах улиц Портовой, Девятаева и Меховщиков. Об этом сообщается в сборнике документов исполкома.

В проект планировки включили строительство пяти жилых комплексов максимальной высотой в 25 этажей и общей площадью 129 тыс. кв. м., пяти детских садов на 825 мест, спортивный объект, многофункциональный общественный комплекс, торгово-административный центр, а также административно-торговый комплекс с отелями.

Кроме того, под магистральные улицы отведут 7,2 га территории, площадь озеленения составит 10,7 га, для автомобилей жителей создадут больше 4 тыс. парковочных мест.

При этом освоение территорий под жилое строительство возможно после их защиты от затопления водами Куйбышевского водохранилища, а также снятия ограничений существующего гидротехнического сооружения «Волжская дамба».