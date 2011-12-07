Еще 59 татарстанцам поставлен диагноз COVID-19

В Татарстане по состоянию на 19 февраля текущего года зарегистрировано 17 486 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост за последние сутки составил 59 новых случаев. 26 человек госпитализированы, 33 татарстанца получают лечение на дому.

Всего выздоровело 14 095 человек. Прививку «Спутником V» сделали 65 024 человека, вторую дозу из них получили 13 916 человек.

Записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.