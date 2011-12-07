Казанцы примут участие в конкурсе «Моя родословная»

Жители Казани смогут участвовать в республиканском конкурсе генеалогических исследований «Моя родословная», сообщается на сайте мэрии. Основная направленность конкурса — воспитание чувства патриотизма и работа с архивными материалами.

Участниками «Моей родословной» станут казанцы в пяти возрастных категориях. К первой группе относятся учащиеся 1-4 классов, ко второй — ученики 5-8 классов, к третьей — 9-11 классы, в четвертой группе могут участвовать обучающиеся в колледжах и других профессиональных образовательных организациях, а в пятой группе — жители города старше 18 лет. Работы всех участников возрастных групп, кроме учащихся 1-4 классов, должны выполняться в индивидуальном порядке.

Конкурс продлится до 30 апреля. Заявки на участие подаются в электронном виде или по почте по адресу архивного отдела (управления) исполнительного комитета муниципального района или городского округа.