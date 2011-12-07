Кто ответит за не убранный с крыши снег?

После того как в соцсетях появилось сообщение автовладельца, чья машина пострадала от свалившегося с крыши снега, по поручению Прокуратуры РТ была проведена проверка местной прокуратурой.

Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что 25 января с крыши многоквартирного дома №1 на ул. Санаторной в пос. Октябрьский сошел снег на припаркованный возле дома автомобиль. К счастью, автовладельца в машине не было, но он порезался о разбитое стекло позднее, когда чистил салон от попавшего внутрь снега.

Как пояснили в Прокуратуре Татарстана, управляющие организации обязаны удалять наледь и сосульки, очищать от снега крышу так, чтобы толщина накопившегося снега не превышала 30 сантиметров, а во время оттепели слой снега должен быть еще меньше. Также должны быть очищены от снега желоба, навесы, балконы и козырьки.

Было установлено, что УК «Октябрьский» не обеспечила своевременную очистку крыши от льда и снега. Прокуратура возбудила в отношении директора административное дело, которое уже передано в суд. От руководителя организации потребовали привлечь виновных к дисциплинарной ответственности. Кроме того, материалы были направлены в следственные органы для уголовно-правовой оценки случившегося.

Подобный инцидент произошел в Казани вечером 24 января этого года. С крыши жилого дома №9 на улице Мавлютова на человека упал снег. Мужчина получил ушибленную ссадину в области носа. Как выяснили сотрудники прокуратуры, управляющая компания ООО «УютСервис» не обеспечила своевременную уборку снега и наледи с кровли дома. Опасная территория не была огорожена.

По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении директора УК административное дело. Виновных потребовали привлечь к ответственности.

Подготовила Виктория ОСИНИНА