Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Машиностроительный кластер РТ получил 75 млн рублей бюджетной поддержки

Талия Минуллина отметила, что прошедший год оказался трудным для всей мировой экономики.

В Татарстане прошло собрание предприятий членов Машиностроительного кластера республике с участием главы Агентства инвестиционного развития РТ Талии Мануллиной.

В своем выступлении она отметила, что в республике снизились инвестиции в основной капитал предприятий. Однако при этом ей был отмечен рост результатов коммерческой деятельности в области производства автомобилей и стройматериалов.

Предприятия машиностроительного кластера республики получили поддержку из республиканского бюджетов на сумму 75 млн рублей.

Талия Минуллина также поблагодарила предприятия, нашедшие возможность не только сохранить собственные объемы производства и коммерческой деятельности, но также влажиться в дальнейшее развитие.

КВ
Лента новостей