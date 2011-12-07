Машиностроительный кластер РТ получил 75 млн рублей бюджетной поддержки

В Татарстане прошло собрание предприятий членов Машиностроительного кластера республике с участием главы Агентства инвестиционного развития РТ Талии Мануллиной.

В своем выступлении она отметила, что в республике снизились инвестиции в основной капитал предприятий. Однако при этом ей был отмечен рост результатов коммерческой деятельности в области производства автомобилей и стройматериалов.

Предприятия машиностроительного кластера республики получили поддержку из республиканского бюджетов на сумму 75 млн рублей.

Талия Минуллина также поблагодарила предприятия, нашедшие возможность не только сохранить собственные объемы производства и коммерческой деятельности, но также влажиться в дальнейшее развитие.